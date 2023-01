FOTO - Pranzo speciale per Volpato: il classe 2003 a tavola con il suo agente Totti

Pranzo speciale per Cristian Volpato. Il giovane calciatore della Roma infatti ha pubblicato su Instagram una foto in cui lo si vede a tavola con Francesco Totti e Giancarlo Pantano. L'ex numero 10 giallorosso è l'agente del classe 2003, mentre Pantano è il talent scout e supervisore assistenti della CT10 Management. In questa stagione Volpato ha collezionato 7 presenze (4 in Serie A e 3 in Europa League) con la prima squadra, mettendo a referto anche una rete e un assist.