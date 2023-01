FOTO - Instagram: Dybala e la fidanzata Oriana volano a Madrid per conoscere la figlia di Morata

Approfittando dei due giorni di riposo concessi da Josè Mourinho, Paulo Dybala insieme alla fidanzata Oriana è volato a Madrid da Alvaro Morata e la moglie Alice Campello, che da poco ha dato alla luce la quarta figlia, Bella. Dopo il parto era stata ricoverata in terapia intensiva per delle complicazioni post-parto, ma tutto si è risolto per il meglio. C'è grande amicizia con Dybala e Oriana Sabatini, che saranno padrino e madrina della bambina. Su Instagram traspare tutta l'emozione del talento giallorosso: "Non ci si può credere"