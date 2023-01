FOTO - Dybala no stop: la 'Joya' si allena anche in palestra

Paulo Dybala vuole farsi trovare al top della condizione in vista della ripresa del campionato, fissata tra soli due giorni. L'attaccante, tornato il 29 dicembre nella Capitale in seguito alla vittoria della Coppa del Mondo con la sua Argentina, ha subito ripreso ad allenarsi al centro sportivo "Fulvio Bernardini" di Trigoria, alternando sedute individuali ad altre con il resto della squadra. Oltre al lavoro svolto nel centro sportivo, la 'Joya' sta lavorando anche in palestra per essere pronto per la gara contro il Bologna del 4 gennaio.