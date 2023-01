FOTO - Dybala e Pellegrini all'evento di presentazione del nuovo album dei Maneskin

Nella serata odierna i Maneskin hanno organizzato all'interno di Palazzo Brancaccio un evento per celebrare il nuovo album, intitolato "Rush!" e in uscita domani. La band romana ha messo in scena un vero e proprio matrimonio, in cui Thomas e Damiano svolgevano il ruolo degli sposi, mentre Vittoria ed Ethan quello delle spose. Tra i numerosissimi vip presenti ci sono anche Paulo Dybala (con la fidanzata Oriana Sabatini) e Lorenzo Pellegrini (con la moglie Veronica Martinelli). La coppia argentina inoltre è stata immortalata in compagnia di Fedez e Colson Baker, meglio noto come Machine Gun Kelly.