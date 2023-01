FOTO - Da Dybala a Solbakken: il Capodanno dei giallorossi

Vi siete chiesti come hanno trascorso il Capodanno i calciatori della Roma? No, non hanno dormito, e non perchè non siano dei professionisti. Gran parte della squadra l'ha trascorso insieme al Grand Hotel Parco dei Principi. A far parte della tavolata giallorossa, con le rispettive famiglie Pellegrini, Spinazzola, Mancini, Cristante, Rui Patricio e Matic. Capodanno insieme anche per Darboe e Camara che si sono ritrovati già nel tardo pomeriggio per dare inzio alla serata. Primo dell'anno nella Città Eterna anche per Dybala, che ha trascorso la serata in compagnia di amici e famiglia, distante dalla sua Oriana, a differenza di El Shaarawy che lo ha trascorso con gli amici di sempre e la fidanzata Ludovica Pagani. Belotti e Solbakken sono rimasti a casa, il primo con gli amici e la moglie, il secondo in compagnia della fidanzata Thea e del loro cagnolino "In 3, pronti per un nuovo capitolo a Roma", perchè da oggi, Ola Solbakken è a tutti gli effetti un calciatore giallorosso, e sarà pronto già da domani a vestire la maglia della Roma. Distante da Roma Tammy Abraham che ha passato il Capodanno in Inghilterra con la famiglia e la compagna, e nel pre-serata ha organizzato una festa per svelare il sesso del bambino in arrivo: è maschio!