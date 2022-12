VIDEO - Pellegrini, Mancini e Spinazzola palleggiano in spiaggia a Dubai

Lorenzo Pellegrini, Gianluca Mancini e Leonardo Spinazzola si stanno godendo una vacanza tutti insieme, in compagnia delle proprie famiglie, a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti. Nell'attesa di ricominciare ad allenarsi a Trigoria, i calciatori giallorossi non riescono però a stare lontani dal pallone. Infatti, come si vede in un video pubblicato su una storia Instagram da Veronica Martinelli, la moglie del capitano della Roma, i tre si sono fermati a palleggiare in spiaggia coinvolgendo anche i bambini.

