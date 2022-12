VIDEO - L'esultanza della Roma al rigore di Dybala

Esultanza di gruppo per la Roma che ha seguito insieme la finale Mondiale dal ritiro di Albufeira, in Portogallo. Quando sul dischetto si è presentato Paulo Dybala i compagni giallorossi del 21 argentino si sono lasciati andare tra esultanza, applausi e un "Dai Paolino" che è finito in un video poi pubblicato sui social dalla Roma.

?️ La reazione di squadra e staff ad Albufeira al rigore segnato da @PauDybala_JR ???#ASRoma #FIFAWorldCup pic.twitter.com/AjZLz04UaU — AS Roma (@OfficialASRoma) December 18, 2022