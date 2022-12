Twitter, Wijnaldum dopo il successo dell'Olanda: "Vittoria fantastica"

Vittoria importante dell'Olanda negli ottavi di finale di Qatar 2022: gli olandesi hanno battuto 3-1 gli Stati Uniti accedendo così ai quarti di finale. E su twitter non potevano mancare i complimenti di uno dei veterani degli orange, Gini Wijnaldum, che ha speso parole anche per l'esordio del giovane Xavi Simons: "Grande vittoria, alla prossima. Congratulazioni Xavi per il tuo debutto"

Great victory ?????, on to the next ??Congrats Xavi on your debut ??? pic.twitter.com/TT88yY6mAb — Gini Wijnaldum (@GWijnaldum) December 3, 2022