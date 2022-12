Twitter, la Roma ricorda la rete del 2-0 di Falcao contro il Colonia in Coppa UEFA: "40 anni fa" (VIDEO)

Sono passati ben 40 anni da quell'indimenticabile 8 dicembre 1982, data in cui la Roma si impose per 2-0 contro il Colonia nel match valido per il ritorno degli ottavi di finale di Coppa UEFA. All'andata la formazione tedesca si era imposta per 1-0, ma allo Stadio Olimpico i giallorossi disputarono una prestazione pazzesca e ribaltarono il match grazie alle reti di Iorio e Falcao al minuto 89. "??????. ???? ?? ??????... 40 anni fa, oggi", il ricordo della Roma su Twitter.