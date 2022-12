Il Giappone si è qualificato agli ottavi di finale del Mondiale da primo in classifica. La squadra di Hajime Moriyasu ha battuto per 2-1 la Spagna di Luis Enrique e ha chiuso il Girone E in testa con sei punti. La Roma ha deciso di celebrare il passaggio del turno della nazionale che rappresenta il Paese teatro dell'ultima tournée giallorossa postando un video su Twitter.