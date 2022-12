Twitter, la parata di Rui Patricio su Frattesi è il Defensive Moment of the Month di novembre (VIDEO)

La Roma ha scelto il Defensive Moment of the Month per il mese di novembre. Si tratta della parata di Rui Patricio sulla conclusione da fuori di Davide Frattesi in Sassuolo-Roma, che il portoghese è riuscito a deviare in corner con la punta delle dita. Il match, valido per la quattordicesima giornata di campionato, è terminato 1-1 con le reti di Tammy Abraham e Andrea Pinamonti. La parata di Rui Patricio è arrivata sul punteggio di 0-0.

? Defensive Moment of the Month ? ? Il momento di novembre è questa parata di Rui Patricio in Sassuolo-Roma! ?#ASRoma ? @saraassicura pic.twitter.com/qkBz8nmqcA — AS Roma (@OfficialASRoma) December 5, 2022