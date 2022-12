Twitter, il 4 gennaio Roma-Bologna. Il club ricorda l'inno cantato dai tifosi giallorossi: "-3 settimane" (VIDEO)

La lunga pausa sta per terminare. La Roma partirà domani per il Portogallo e vi rimarrà per una settimana prima di tornare nella Capitale e continuare a lavorare in vista della ripresa del campionato. I giallorossi torneranno allo Stadio Olimpico il 4 gennaio alle ore 16:30, quando affronteranno il Bologna nel match valido per la sedicesima giornata di Serie A. La Roma ha pubblicato sul proprio profilo Twitter un video in cui ripropone l'inno cantato dai tifosi in occasione di Roma-Torino: "-3 settimane", il messaggio che accompagna il tweet.