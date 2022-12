Twitter, Ibanez sulla tournée in Giappone: "E' stata una grande esperienza, grazie a tutti i giapponesi" (FOTO)

Roger Ibanez ha pubblicato sul proprio profilo Twitter video e foto dell'esperienza in Giappone, terminata due giorni fa dopo una settimana di permanenza e due amichevoli disputate (e pareggiate). "Questo tour in Giappone è stata una grande esperienza. Grazie a tutti i giapponesi per la loro cura, il loro amore ed il sostegno", queste le parole del difensore brasiliano.

This tour in Japan was a great experience. Thanks to all the Japanese people for their care, love and support! ❤️??? @OfficialASRoma pic.twitter.com/OKT4F46gEe

