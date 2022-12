È cominciata ufficialmente la seconda parte di stagione per la Roma, che stamattina si è ritrovata a Trigoria per l'allenamento in attesa della partenza per il ritiro portoghese del 15 dicembre. E il tecnico Mourinho, suo suo profilo Instagram, ha pubblicato alcune foto della seduta con scritto semplicemente "Work".

