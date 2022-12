Instagram, Zalewski: "Il Mondiale un'esperienza unica, a 20 anni è difficile immaginarla. Un onore rappresentare il mio paese" (FOTO)

L'avventura di Nicola Zalewski al Mondiale in Qatar è terminata agli ottavi di finale. La sua Polonia infatti è stata eliminata dopo la sconfitta per 3-1 contro la Francia a causa delle reti di Giroud e Mbappé (doppietta). Il calciatore della Roma ha collezionato due presenze, per un totale di 64 minuti. "Purtroppo questo Mondiale finisce con una sconfitta. È stata un'esperienza unica e a 20 anni è difficile immaginarla. È stato un onore per me rappresentare il mio paese. Grazie a tutti", il messaggio di Zalewski su Instagram.