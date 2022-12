Instagram, Zalewski e la dedica alla famiglia: "L’immagine più bella che mi riporto dal Qatar" (FOTO)

La sua Polonia è stata eliminata dal Mondiale in Qatar ma per Nicola Zalewski, classe 2002, l'esperienza resta indelebile e non solo sul campo. Il giallorosso ha condiviso su Instagram uno scatto della famiglia dedicando un pensiero anche al papà, venuto a mancare l'anno scorso. "Teresa, Jessica ed Ewa. Mia nonna, mia sorella e mia madre, con la stella più grande del cielo a brillare insieme a loro. Con la mia maglia sulle spalle. Questa è l’immagine più bella che mi riporto dal Qatar", il dolce messaggio del romanista.