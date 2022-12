Instagram, Wijnaldum continua ad allenarsi da solo. Il calcio la sua "benedizione" (FOTO)

Gini Wijnaldum ha un pensiero fisso, come si evince dalla sua ultima storia su Instagram, ed è quello del pallone. In attesa di tornare a Trigoria domani mattina, continua ad allenarsi in solitudine. La sua "benedizione" la definisce. E a quanto pare non vede l'ora di ritornare a disposizione di allenatore e compagni quanto prima. E' atteso sia per il ritiro in Algarve, nel quale è convocato, ed il suo ritorno ufficiale è previsto per il 4 febbraio per la gara contro l'Empoli.

