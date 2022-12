Instagram, Tripi saluta la Roma: "Un privilegio, non sarà mai un addio". Messaggi dei compagni e anche di De Rossi: "In bocca al lupo" (FOTO)

A gennaio inizierà una nuova avventura per Filippo Tripi che si trasferirà al Mura. Il calciatore, cresciuto nel settore giovanile giallorosso, ha affidato ad Instagram un lungo messaggio: "Sono entrato a 8 anni che ero solo un bambino e me ne vado ora che sono diventato un adulto. Dopo dodici anni, di cui due sono stato il capitano della primavera e sono riuscito a raggiungere il sogno di entrare a far parte della prima squadra, è arrivata l’ora di salutarci. Volevo ringraziare l’AS Roma e tutti coloro che hanno fatto parte del mio percorso nel club per avermi aiutato a crescere sotto tutti i punti di vista, ma soprattutto sotto quello umano. Voglio ringraziare il mister per aver creduto in me ed avermi dato l’opportunità di mettermi in gioco nella squadra che ho sempre amato e tifato. Voglio salutare tutti i compagni che in questi anni hanno giocato con me, ciascuno a suo modo mi ha dato qualcosa che non scorderò mai e porterò sempre nel cuore.

Ringrazio tutti i giorni di essere nato romanista e di aver avuto la fortuna ed il privilegio di indossare questa maglia e sentirne il peso come se fosse tatuata sulla mia pelle.

Grazie di tutto Roma. Sei stata, sei e sarai per sempre casa mia. Non sarà mai un addio. Arrivederci Roma".

Tra i commenti anche il messaggio di Daniele De Rossi ("In bocca al lupo Fili"), Gonzalo Villar ("Sei un gran giocatore ma soprattutto grande persona fra"), Giacomo Faticanti, Edoardo Bove, Nicola Zalewski, Riccardo Calafiori, Ebrima Darboe e Cristian Volpato.