Instagram, Totti saluta Mihajlovic: "Ciao amico mio, mi mancherai" (FOTO)

"Ciao amico mio, mi mancherai". Così l'ex capitano della Roma, Francesco Totti, ha salutato su Instagram Sinisa Mihajlovic, morto qualche ora fa in una clinica della capitale dopo una lunga malattia. I due erano molto legati, pur avendo giocato insieme soltanto per due anni, i primi sia della carriera di Totti che dell'avventura in Italia di Mihajlovic. L'ultimo numero 10 della Roma si unisce così al cordoglio della società giallorossa e di altri ex romanisti, come Bruno Conti e Gabriel Omar Batistuta.