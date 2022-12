Instagram, Solbakken: "Affamato" (FOTO)

L'ufficialità del suo ingaggio in giallorosso è arrivata nei giorni scorsi ma, secondo quanto emerso dalla rassegna stampa odierna, il Bodø/Glimt non sembra aver intenzione di permettere ad Ola Solbakken di mettersi a disposizione della Roma e di Mourinho prima della naturale scadenza del suo contratto con il club norvegese prevista per il prossimo 31 dicembre. Intanto, l'attaccante norvegese ci tiene a far sapere, tramite Instagram, ai tifosi giallorossi di essere "affamato" di iniziare la sua nuova avventura con la maglia della Roma.