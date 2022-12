Instagram, Shomurodov: "Non posso fermarmi, non voglio fermarmi" (FOTO)

"Can’t stop, won’t stop" ("Non posso fermarmi, non voglio fermarmi"): è il messaggio di Eldor Shomurodov su Instagram dopo l'amichevole disputata ad Albufeira contro il Casa Pia e vinta per 1-0 dalla Roma grazie alla rete di Stephan El Shaarawy. L'attaccante uzbeko, anche al centro delle discussioni di calciomercato, è entrato nel finale dell'amichevole.