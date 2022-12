Instagram, Rui Patricio suona la carica in vista di Marocco-Portogallo: "Domani un altro passo per realizzare il sogno di tutti noi" (FOTO)

Domani alle ore 16 il Portogallo scenderà in campo all'Al-Thumama Stadium e affronterà il Marocco nel match valido per i quarti di finale del Mondiale in Qatar. Rui Patricio ha pubblicato su Instagram una foto dell'allenamento odierno e ha caricato l'ambiente in vista di un match così delicato: "Domani un'altra partita in cui faremo del nostro meglio. Un altro passo per realizzare il sogno di tutti noi". Il portiere della Roma è sempre rimasto in panchina fino a questo momento, collezionando zero minuti su quattro impegni.