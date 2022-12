Instagram, relax per Dybala nel ritiro dell'Argentina: "Un mate in famiglia" (FOTO)

Paulo Dybala è rimasto in panchina anche nel quarto di finale della sua Argentina contro l'Olanda, ma sembra comunque alto il morale della Joya per il cammino dell'albiceleste, che in semifinale affronterà ora la Croazia. Lo dimostra uno scatto postato dal giallorosso su Instagram in compagnia di De Paul e altri compenti dello staff della selecciòn con scritto: "Oggi prendiamo un mate in famiglia"