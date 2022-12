Instagram: relax con i figli al laghetto dell'Eur per Matic (FOTO)

Ultimi attimi di relax per i giocatori della Roma. Tra 4 giorni, infatti, si torna a far sul serio, con la prima del 2023 contro il Bologna. Nemanja Matic ha deciso di trascorrere l'ultimo dell'anno nella Capitale, come dimostra lo scatto postato su Instagram al laghetto dell'Eur in compagnia dei tre figli.