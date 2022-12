Instagram, Matic dopo il RKC Waalwijk: "Bella vittoria". Kumbulla: "Vi aspettiamo all'Olimpico" (FOTO)

"Buon test e grande vittoria. Grazie Portogallo, abbiamo passato una bella settimana in Algarve". Così Nemanja Matic ha commentato sul proprio profilo Instagram il successo giallorosso arrivato nella terza amichevole in terra lusitana contro il RKC Waalwijk. Ora il serbo è pronto a tornare in Italia con il resto della squadra, per preparare il ritorno ufficiale in campo, il 4 gennaio contro il Bologna.

Anche Marash Kumbulla ha postato uno scatto della sfida contro il RKC Waalwijk sul proprio profilo Instagram, accompagnandolo con la didascalia: "Importante concludere questa tournée con una vittoria. Ora vi aspettiamo all'Olimpico, daje!".

Nicola Zalewski, infine, ha condiviso alcune foto della settimana di ritiro, scrivendo: "A proposito del Portogallo. Grazie".