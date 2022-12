Instagram, l'Argentina torna in patria per festeggiare la vittoria del Mondiale. Dybala scatenato posa con Samuel: "Giornata indimenticabile" (FOTO e VIDEO)

La festa dell'Argentina continua. Nella giornata di oggi l'Albiceleste è tornata in patria per celebrare con i propri tifosi la storica vittoria del Mondiale, il terzo della sua storia. A Buenos Aires è andata in scena una spettacolare parata, in cui la squadra ha percorso le vie della città su alcuni pullman scoperti. Il calore dei supporter è stato davvero incredibile, anche eccessivo, dato che uno di loro ha fatto irruzione sul bus lanciandosi da un cavalcavia e un altro è deceduto durante la festa. La nazionale argentina ha percorso pochissimi chilometri a causa del numero di persone presenti nelle strade (oltre 4 milioni) e i giocatori sono stati costretti ad abbandonare i pullman, salendo su degli elicotteri per proseguire il giro della capitale. Uno dei più scatenati è stato sicuramente Paulo Dybala, il quale si è improvvisato anche ultras sventolando un'enorme bandiera dell'Argentina: "Non servono molte parole... questo giorno sarà indimenticabile per tutti. Grazie Argentina", il messaggio della 'Joya'.

Paulo Dybala ha posato anche con Walter Samuel, attuale collaboratore tecnico dell'Argentina ed ex difensore della Roma, vincitore dello Scudetto 2000/2001. Nello scatto si vede la 'Joya' indossare un cappellino con i colori giallorossi e il classico Lupetto di Gratton.