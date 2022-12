Instagram, la carica di Wijnaldum: "Allenarsi, allenarsi, allenarsi” (FOTO)

Lavoro giorno dopo giorno Gini Wijnaldum che il 15 dicembre si sottoporrà alla visita di controllo per capire il suo stato di recupero. Nel frattempo l'olandese continua ad allenarsi in palestra. In un post su Instagram il centrocampista giallorosso ha pubblicato foto della sessione e scritto: "Allenarsi, allenarsi, allenarsi"