Instagram, Kumbulla saluta il 2022: "Ho realizzato il sogno di vincere con la Roma nella mia Albania. Nel 2023 voglio togliermi altre soddisfazioni" (FOTO)

Marash Kumbulla ricorda il 2022. Quest'anno è ormai giunto al termine e il difensore centrale albanese ha deciso di riepilogare quanto vissuto tramite un post su Instagram: "Il 2022 è stato un anno speciale per me perché ho potuto realizzare il sogno di alzare un trofeo europeo con la Roma e proprio nella mia Albania. Ringrazio tutte le persone che mi sono state accanto in quest'anno. Ora voglio iniziare il 2023 con la giusta determinazione per togliermi ancora molte soddisfazioni", il messaggio del ventiduenne.