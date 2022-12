Instagram, Kumbulla e il successo in partitella: "I cinque vittoriosi" (FOTO)

C'è anche Marash Kumbulla tra i vincitori della partitella in famiglia giocatasi durante l'allenamento mattutino in Algarve. L'albanese ha postato su Instagram la foto di quelli che ha definito "i cinque vittoriosi", cioè Lorenzo Pellegrini, Mady Camara, Tammy Abraham e Leonardo Spinazzola, oltre allo stesso ex Verona. La stessa immagine era già stata oggetto di una storia Instagram del capitano giallorosso, che aveva ironizzato sull'infortunio subito nell'amichevole contro il Casa Pia.