Mihajlovic, il dolore di Bruno Conti: "Sei andato via troppo presto". Batistuta: "Quante battaglie in campo" (FOTO)

"Sentite condoglianze alla famiglia Mihajlovic. Ciao Grande Uomo, Grande Papà, Grande Marito. Sei andato via troppo presto, ci mancherai. Riposa in pace". È il messaggio che Bruno Conti ha scritto su Instagram per commemorare la morte di Sinisa Mihajlovic, avvenuta poche ore fa. I due si sono soltanto sfiorati da calciatori, in quanto il serbo è arrivato alla Roma nel 1992, mentre l'attuale dirigente giallorosso aveva dato l'addio al calcio al termine della stagione precedente.

Tra gli ex giocatori della Roma, anche Gabriel Omar Batistuta ha reso omaggio a Mihajlovic con un tweet. "Quante battaglie in campo. Ciao Sinisa", ha scritto l'argentino.