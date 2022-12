Instagram, gli auguri di Abraham a Tomori: "20 anni di fratellanza, per sempre orgoglioso di te" (FOTO)

Compie oggi gli anni il difensore del Milan Fikayo Tomori, che festeggia i 25 anni. E non potevano mancare su Instagram gli auguri di Tammy Abraham. I due infatti sono legati da una forte amicizia nata ai tempi del Chelsea. "Non saprei da dove cominciare, 20 anni di fratellanza. Per sempre orgoglioso di te, tanti auguri famiglia", il messaggio del romanista.