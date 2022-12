Paulo Dybala è di nuovo a Roma. L'argentino è atterrato a Fiumicino qualche ora fa dopo essere partito ieri da Buenos Aires e ha immediatamente documentato il suo ritorno in Italia postando tra le storie di Instagram una foto in macchina e scrivendo: "Roma". La Joya si recherà ora a casa per sistemarsi e già oggi dovrebbe essere a disposizione di José Mourinho per l'allenamento in vista del Bologna.