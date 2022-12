Instagram, Dybala fa il conto alla rovescia per tornare all'Olimpico (FOTO)

Come tutti i tifosi giallorossi, anche Paulo Dybala attende il ritorno allo Stadio Olimpico e fa il conto alla rovescia per il 2023. La As Roma sul suo profilo Instagram ufficiale ha pubblicato una foto che ritrae l'Olimpico colmo di tifosi durante l'ultimo match casalingo contro l'Atalanta. La Roma non vede l'ora di accogliere di nuovo i suoi tifosi, e sotto il post non è mancato il commento della Joya, che ha risposto con l'emoticon della clessidra. Anche sul suo profilo ha postato alcune foto con l'occhiale più in voga del momento, accompagnato dalla didascalia "Già ti vedo 2023". Mancano 5 giorni per rivederlo in campo con la maglia giallorossa. Noi siamo pronti, ed anche lui sembra non vedere l'ora.