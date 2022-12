Instagram, Dybala esulta per il passaggio del turno al Mondiale: "Continuiamo con il sorriso! Vamos" (FOTO)

Ieri sera l'Argentina ha battuto l'Australia per 2-1 - gol di Messi e Alvarez per l'Albiceleste - e si è qualificata ai quarti di finale del Mondiale in Qatar dove affronterà l'Olanda. Il ct Scaloni non ha concesso finora spazio al giallorosso Paulo Dybala, che non ha ancora fatto il suo esordio in questo Mondiale. Il romanista oggi ha condiviso su Instagram uno scatto con Messi e Paredes, accompagnato da un messaggio: "Continuiamo con il sorriso! Vamos".