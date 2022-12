Instagram, Dybala e la foto con Messi: "Campioni del mondo insieme al migliore al mondo" (FOTO)

Non si fermano i festeggiamenti in casa Argentina dopo la vittoria del Mondiale avvenuta ieri in finale contro la Francia. Paulo Dybala ha voluto celebrare il terzo titolo dell'Albiceleste postando una foto con il suo capitano Lionel Messi, incoronato miglior giocatore di Qatar 2022. "Campioni del mondo insieme al migliore al mondo", è la didascalia che accompagna lo scatto.