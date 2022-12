Instagram, Dybala dopo la finale mondiale conquistata dall'Argentina: "Ancora un passo" (FOTO)

È l'Argentina la prima finalista di Qatar 2022. Una serata magica per l'albiceleste nel 3-0 sulla Croazia, che ha visto l'esordio in questo mondiale anche di Paulo Dybala, in campo negli ultimi 15 minuti finali. Il romanista, dopo la gara, ha espresso tutta la propria gioia su Instagram: "Vamos Argentina! Un pasito más"