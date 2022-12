Vincent Candela non ha dubbi da che parte schierarsi per stasera: nella sfida tra Argentina e Croazia l'ex terzino sinistro giallorosso sta dalla parte dell'Albiceleste. A svelarlo è proprio l'iconico numero 32 su Instagram: "Stasera tiferò per l'Argentina grazie al mio amico Batigollll. Accanto al mio capitano...". Su una foto che lo vede insieme a Batistuta e Totti.

