Instagram: Camara, Volpato e le risate per il parastinco "Simpson" dell'italo-australiano (VIDEO)

Siparietto simpatico tra Mady Camara e Cristian Volpato al termine dell'amichevole vinta per 3-0 dalla Roma contro il RKC Waalwijk. L'ex centrocampista dell'Olympiacos ha infatti postato tra le sue storie Instagram un video in cui riprende il parastinco del numero 62 giallorosso. La particolarità dell'oggetto sta nel fatto che vi sia ritratto lo stesso Volpato in versione "Simpson", mentre sullo sfondo si nota il vecchio stemma della Roma. Nel video si sente Camara dire "Simpsons" con fare scherzoso, prima di scoppiare a ridere insieme all'italo australiano.

