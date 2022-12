Instagram: Camara e Darboe festeggiano Capodanno insieme (FOTO)

Ebrima Darboe e Mady Camara insieme per Capodanno: i due centrocampisti della Roma salutano il 2022 trascorrendo insieme la serata, come mostrano su Instagram. La Roma è attesa per la ripresa del campionato il 4 gennaio allo Stadio Olimpico contro il Bologna, prima sfida del 2023. Darboe, nel frattempo, continua il suo recupero dall'infortunio subìto in estate.