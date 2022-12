Instagram: Argentina-Croazia, Dybala suona la carica "Pronti per domani" (FOTO)

Anche se Dybala non è riuscito fino ad oggi a trovare spazio nel Mondiale con la sua Nazionale, di certo non si perde d'animo ma soprattutto di entusiasmo. L'attaccante giallorosso infatti continua a sostenere i suoi compagni di squadra, con i quali viene fotografato sempre sorridente. Oggi ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto insieme a parte della squadra in cui suona la carica in vista del match di domani alle 20.00 contro la Croazia, valido per le semifinali.

