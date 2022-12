Instagram: applausi per Mbappé da Mourinho, El Shaarawy e Wijnaldum dopo la finale del Mondiale (FOTO)

Protagonista della finale del Mondiale in Qatar tra Argentina e Francia, poi vinta ai rigori dall'Albiceleste, è stato anche Kylian Mbappé. L'attaccante francese del Psg ha poi affidato ad Instagram la sua delusione ("Torneremo") per la sconfitta in finale. Tra i commenti ci sono anche gli applausi di tre giallorossi: José Mourinho, Stephan El Shaarawy e l'ex Psg Georginio Wijnaldum.