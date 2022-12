Instagram: Abraham segue Inghilterra-Francia in tv (FOTO)

Ultimi giorni di vacanza anche per Tammy Abraham prima della ripresa degli allenamenti a Trigoria e poi del ritiro in Algarve dal 15 al 22 dicembre in vista del ritorno del campionato. Il centravanti inglese, escluso dai convocati del ct Southgate al Mondiale in Qatar, tifa i compagni in tv seguendo la sfida dell'Inghilterra valida per i quarti di finale della competizione contro la Francia. Al termine del primo tempo la formazione francese è in vantaggio per 1-0 grazie alla rete dalla distanza di Tchouaméni.