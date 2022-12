Approfittando del pomeriggio di riposo, in attesa dell'amichevole di questa sera contro il Casa Pia, Josè Mourinho ha deciso di trascorrere qualche momento di relax sulla spiaggia in Algarve, postando alcuni scatti su Instagram. Lo Special One ha anche fotografato due persone intente a pescare sulla cima di una scogliera. "Dangerous" (pericoloso), ha aggiunto il tecnico.