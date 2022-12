FOTO e VIDEO - Roma-Cadice, anche Wijnaldum allo stadio: foto e sorrisi con i tifosi

Alle prese con il recupero dall'infortunio subìto in allenamento l'estate scorsa, Gini Wijnaldum è partito con la squadra per il ritiro in Portogallo, dove prosegue il suo programma personalizzato. Il centrocampista olandese è presente all'Estadio Municipal di Albufeira in occasione dell'amichevole tra Roma e Cadice e si è concesso alle fotografie con i tifosi presenti. Lo mostra il club su Twitter:

?? Gini making time for the fans! ❤️#ASRoma pic.twitter.com/ABnUGbmtse — AS Roma English (@ASRomaEN) December 16, 2022