FOTO e VIDEO - Per Camara relax a Parigi...e allenamento in palestra

Ultimi giorni di vacanza per i giallorossi prima della ripresa degli allenamenti e della partenza per il Portogallo, dove la Roma resterà dal 15 al 22 dicembre per prepararsi al ritorno della Serie A: per la squadra di Mourinho il primo impegno in programma sarà contro il Bologna il 4 gennaio. Mady Camara continua ad allenarsi in palestra mentre si trova in vacanza a Parigi, come lo stesso centrocampista documenta tramite un video su Instagram.