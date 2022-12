'AS Roma 2022 Awards': la punizione nel derby di Pellegrini il gol più bello dell'anno

Gli 'AS Roma 2022 Awards' riferiti al gol più bello dell'anno hanno un vincitore: si tratta di Lorenzo Pellegrini con la sua splendida parabola disegnata nel derby di ritorno della scorsa stagione contro la Lazio. La punizione del capitano giallorosso ha raccolto il maggior numero di voti tra i gol proposti nel sondaggio social del club.

? #ASRoma 2022 Awards ?

Here's our first winner...

The Best Goal belongs to @LorePelle7! ?? pic.twitter.com/t02jw9LGCP

— AS Roma English (@ASRomaEN) December 16, 2022