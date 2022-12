'AS Roma 2022 Awards': il filtrante di Zalewski per Pellegrini a Leicester è l'assist più bello dell'anno (VIDEO)

Il passaggio filtrante di Nicola Zalewski per Lorenzo Pellegrini in Leicester-Roma, andata della semifinale di Conference League della scorsa stagione, è stato premiato dalla società giallorossa come l'assist più bello del 2022. In quell'occasione il numero 59 della Roma aveva ricevuto palla sulla sinistra, aveva puntato Ricardo Pereira e poi servito alle sue spalle l'inserimento del capitano romanista, che aveva poi superato Kasper Schmeichel trovando l'iniziale vantaggio pareggiato poi nel secondo tempo da Ademola Lookman.

? #ASRoma 2022 Awards ? ? The Best Assist of the Year ... this beautiful delivery from Nicola Zalewski for Lorenzo Pellegrini! ?❤️ pic.twitter.com/duzqjWYeBp — AS Roma English (@ASRomaEN) December 17, 2022