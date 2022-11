VIDEO - Twitter, Wijnaldum balla per il compleanno della figlia: "Festeggiamo"

È un Georginio Wijnaldum in forma quello che appare su Twitter in un video per il dodicesimo compleanno della figlia. Il calciatore olandese della Roma, che sta recuperando dall'infortunio alla tibia subito in estate, si è lasciato andare a un ballo in compagnia della bambina, in cui sembra muoversi con grande fluidità. "Buon dodicesimo compleanno alla mia piccola principessa. Festeggiamo", è la didascalia che accompagna il filmato.

?Georginio Wijnaldum balla per il compleanno della figlia ?Forza Gini, ti aspettiamo! ??? pic.twitter.com/shP5qEsVNn — laroma24.it (@LAROMA24) November 23, 2022