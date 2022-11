Arrivati in albergo, dopo un momento di attivazione muscolare a seguito del lungo viaggio che ha portato la Roma in Giappone, José Mourinho si è concesso un momento di relax sfidando a calcio-tennis un dipendente della Roma in un campo improvvisato dentro una sala dell'hotel che ospita la squadra. Sulla battuta del tecnico giallorosso, però, non brillano le qualità tecniche del suo avversario...