FOTO e VIDEO - Roma-Ludogorets: tatuaggi temporanei per i tifosi...anche per celebrare Mourinho

Come José Mourinho e non solo. Prima del fischio d'inizio di Roma-Ludgorets, ultima giornata della fase a gironi di Europa League in scena all'Olimpico alle 21.00 e decisiva per assegnare il secondo posto nel girone e di conseguenza l'accesso ai playoff, i tifosi potranno provare...a tatuarsi: si tratta di un'iniziativa della Uefa che ha allestito all'esterno dello stadio un BoxDrop per tatuaggi temporanei.

C'è anche la possibilità di ricreare il tattoo di Mourinho che raffigura i trofei della Champions, Europa e Conference League. Partecipando alla campagna "Where Anything Can Happen" dell'Europa League, i tifosi possono visitare il finto "tattoo studio" e farsi un tatuaggio temporaneo prima di assistere alla partita.